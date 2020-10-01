Mersin'de uçurum kenarında mahsur kalan keçi 5 saatte kurtarıldı
01.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 01.10.2020 10:58
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uçurum kenarında bir gün mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uçurum kenarında bir gün mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.
Sarıkavak Mahallesi'nde yaşayan Hürü Melek Sezer, keçisinin dağın yamacındaki uçurumda bir gündür mahsur kaldığı ihbarında bulundu.
Bölgeye giden 6 kişilik AKUT ekibi, halat yardımıyla ulaştıkları uçurum kenarından keçiyi yaklaşık 5 saatte kurtardı.
Keçisine kavuşan Sezer, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci