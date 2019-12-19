Mersin'de ücretsiz moxo dikkat performans testi

19.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:18

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) değerlendirilmesinde detaylı ölçümler sağlayan ve dikkat performansı ölçümü yapan moxo dikkat performans testini ücretsiz olarak uygulamaya başladı.



Uygulanan moxo testi sayesinde çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olup olmadığının değerlendirmesi yapılabilecek ve uygulanan test sonucunda oluşturulan rapora göre aileler detaylı bilgilendirilerek, gerekli görülmesi durumunda ilgili kuruluşlara yönlendirilecek. Oldukça maliyetli olduğu için kamu kurumlarında uygulanmayan test, Büyükşehir Belediyesi Kliniği ve Aile Danışma Birimi'nde ücretsiz bir şekilde yapılmaya başlandı. Uzman klinik psikolog Yücel Şavklı tarafından başlatılan "Mersin'de Yaşayan Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun Moxo Test ile Ölçülmesi Projesi" kapsamında çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri hakkında detaylı değerlendirme yapılıyor ve aileler bilgilendiriliyor. Testte dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite alanlarında detaylı değerlendirme yapılarak her kişiye ait bir profil oluşturuluyor. Ayrıca bu dört alanın görsel, işitsel ve karma çeldiricilerden etkileniş biçimi, aralarındaki korelasyon ve dalgalanmaların olup olmadığı ölçümlenebiliyor. Bu kişisel profile uygun olarak güçlü yönler ve güçlendirilmesi gereken yönler hakkında da bilgi edinilebiliyor.



Çocuklarda DEHB'nin tanımını yapan ve belirtilerinden bahseden Yücel Şavklı, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çağımızın en önemli sorunlarından ve çocuklarda en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Ergenlikte ve yetişkinlikte devam edebilen bir rahatsızlık. Aşırı hareketlilik, davranışlarını kontrol edememe, dikkat ve odaklanma sorunu gibi temel belirtileri var. Toplumumuzda görülme oranı yüzde 8'lerin üzerinde. Bizim de yaptığımız uygulamalarda elde ettiğimiz veriler bu oranları destekler nitelikte" dedi.



Projenin detaylarını da paylaşan Şavklı, "Bu test sayesinde çocuklardan elde ettiğimiz verilerle tanı ve yönlendirmeyi yapabiliyoruz. Buradaki temel amacımız toplumu, aileyi ve halk sağlığını ilgilendiren bir konuda ailelerimize yardımcı olmak. Bu rahatsızlığı yaşan çocuklar tedavi edilmediği taktirde ilerleyen zamanlarda eş tanı olarak davranım bozukluğu ve yetişkinlikte anti-sosyal kişilik bozukluğuna kadar gidebilen bir ivme var" diye konuştu.



Tedavi edilmeyen DEHB ile madde bağımlılığı arasında doğrudan ilişki olduğunu ifade eden Şavklı, "Madde bağımlılığı günümüzde en sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi ve dikkat eksikliği hipeaktivite bozukluğu ile madde bağımlılığı arasında önemli bir korelasyon var. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanımlı kişiler eğer tedavi edilmezse madde bağımlılığına 6 kat daha fazla eğilimli olduğu ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de bunu destekler çalışmalar var" ifadelerini kullandı.



Moxo testi ile sadece değerlendirme yapılabildiğini, detaylı bilgilendirme yapıldıktan sonra, gerekli durumlarda tedavi için aileyi ilgili kurumlara yönlendirdiklerinin altını çizen Şavklı, "Biz burada dört alt alanda detaylı değerlendirme, bilgilendirme ve yönlendirme yapıyoruz. Moxo testi ile çocuklarda dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite boyutlarını değerlendiriyoruz. Aynı zamanda bu boyutlar birbirlerini etkiliyorlar mı veya dalgalanmalar var mı? Zaman etkisi ve beraberinde görsel ve işitsel, aynı zamanda karma çeldiricilerden etkileniş biçimini ölçmüş oluyoruz. Bu sonuçlar üzerinden tanı ve yönlendirme konusunda analiz oluşturuyoruz. Uygulama kapsamında ilk olarak aileyi ön görüşmeye alıp çocuk hakkında detaylı bilgi alıyoruz. Aynı seans içerisinde çocuğa moxo dikkat testini uyguluyoruz. Test sonucunda elde ettiğimiz analizler ışığında raporu hazırlayıp, planlanan bir sonraki seansta raporları aileye bildiriyoruz ve çocuğun güçlü veya desteklenmesi gereken yanlarını da söylüyoruz. Biz burada yaptığımız bilgilendirme ve ek eğitimlerle aynı zamanda çocuğun çevresini bilinçlendirmiş ve farkındalık oluşturmuş oluyoruz. Bunun da tedaviye büyük etkisi var."



Şimdiye kadar 100 çocuğa moxo testi uyguladıklarını ve çıkan sonuçların toplumda görülme sıklığı olan yüzde 8 oranının üzerinde olduğunu ifade eden Şavklı, çocuklarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğundan şüphelenen ailelerin Mersin Büyükşehir Belediyesi Kliniği ve Aile Danışma Birimine gelerek veya 232 00 72 numaralı telefonu arayarak randevu almaları gerektiğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA