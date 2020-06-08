Mersin'de uçamayan doğan yavrusu yuvasına bırakıldı
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Mersin'de uçamayan doğan yavrusu yuvasına bırakıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, vatandaşların uçamadığı için yerde olduğunu fark ettiği, doğan yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla ağaçtaki yuvasına konuldu.

Mersin'de uçamayan doğan yavrusu yuvasına bırakıldı
08.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:15

Mersin'in Erdemli ilçesinde, vatandaşların uçamadığı için yerde olduğunu fark ettiği, doğan yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla ağaçtaki yuvasına konuldu.

Kumkuyu Mahallesi'nde ailesiyle piknik yapan Aşkın Akçay, "Delice" türü doğan yavrusunun yerde yattığını ve uçamadığını görünce durumu Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine bildirdi.

Yuvasından düşen kuşu muayene eden ve yaralı olmadığını belirleyen ekipler, yavrunun yuvasına bırakılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekibi, yangın merdiveniyle uzandığı ağaçtaki yuvaya doğan yavrusunu bıraktı. Anne doğan da yavrusu yuvaya konana kadar ağaçtan ayrılmadı.

Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, kuşun sağlık durumunun sık sık kontrol edileceğini belirterek, "Bu tür nesli tükenme tehlikesindeki yırtıcı kuşları bulanların bizlere haber vermesini istiyoruz. Piknik yaparken kuşu görüp düşünceli davranan ailemize teşekkür ediyoruz." dedi.

Akçay da vatandaşlık görevini yaptığını ifade ederek, "Yavruyu yerde görünce nesli tükenmekte olan bir kuş olabileceği şüphesiyle yetkililere haber verdim. Yuvasına kavuştuğu için mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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