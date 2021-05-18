Üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

C.Ç. (60) idaresindeki 34 DFY 168 plakalı otomobil, Demokrasi Kavşağı'ndaki alt geçitte aynı yönde seyreden N.G.'nin kullandığı 01 AAC 152 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından N.G'nin kullandığı otomobil, Ö.Y. idaresindeki 33 T 1538 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan C.Ç. ile N.G. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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