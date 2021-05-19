Mersin'de üç araca çarpan kamyonet hasara neden oldu
Mersin'in Anamur ilçesinde, park halindeki üç araca çarpan kamyonet hasara yol açtı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, park halindeki üç araca çarpan kamyonet hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 33 LZ 913 plakalı kamyonet, Kanlıören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı.
Sürücünün yaralanmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.
Gözaltına alınan sürücü, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat