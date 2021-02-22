Mersin'de "Turuncu Hareket" etkinliği kapsamında vatandaşlara portakal suyu dağıtıldı
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Mersin'de "Turuncu Hareket" etkinliği kapsamında vatandaşlara portakal suyu dağıtıldı

22.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:30
Mersin'de

Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesince narenciye tüketimine dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara portakal suyu ikram edildi.

Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesince narenciye tüketimine dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara portakal suyu ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin narenciye deposu" olarak anılan kentte "Turuncu Hareket" etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda turuncu kostüm giyen çalışanlar ilçedeki cadde ve sokaklarda vatandaşlara portakal suyu ikramında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, etkinlikle güzel bir farkındalık oluşturduklarını belirtti.

Etkinliğin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını aktaran Gültak, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizden almış olduğumuz portakalları taze sıkılmış şekilde, kentin caddelerinde ve belediye binasına gelen vatandaşlarımıza dağıttık. Böylece, hem içinde bulunduğumuz zorlu pandemi sürecinde vatandaşlarımızın C vitamini almasını sağlayıp bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor hem de üreticilerimize destek oluyoruz. Akdeniz'de, üreticilerimize yönelik desteklerimizle birlikte, farkındalık oluşturan etkinliklerimiz devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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