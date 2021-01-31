Mersin'de turunçlar sos yapılarak ekonomiye kazandırılacak
Mersin'in Mezitli ilçesinde hasadı yapılan turunç, üretici kadınlar tarafından salata ve yemek sosu yapılarak ekonomiye kazandırılacak.
Mersin'in Mezitli ilçesinde hasadı yapılan turunç, üretici kadınlar tarafından salata ve yemek sosu yapılarak ekonomiye kazandırılacak.
Mezitli Belediyesi, Toros Üniversitesi, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi ve Toros ile Kızkalesi Rotary Kulüpleri iş birliğinde, turunç ekşisi sosunu ekonomiye kazandırmak amacıyla proje hayata geçirildi.
İlçede belediye ekipleri tarafından toplanan turunçlar, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyelerince sos haline getirilerek satılacak.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, turuncun kolay üretildiğini ve atıl haldeki meyvenin değerlendirilmesi için çalıştıklarını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ