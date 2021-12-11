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Mersin'de Türkler ve Ruslar sahili temizledi

Mersin'de Türkler ve Ruslar sahili temizledi
AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde Türkler ve Ruslar sahil temizliği yaptı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde Türkler ve Ruslar sahil temizliği yaptı.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yazılı açıklamasında, daha önce temizlik çalışmasını yanan orman alanlarında yaptıklarını belirtti.

Vatandaşlardan atıkları çöp konteynerine atmalarını isteyen Altunok, kentin turizm açısından önemini anlattı.

Altunok, çevre temizliğine katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türkler ve Ruslar, sahildeki cam ve plastik atıkları toplayıp çöpe attı.

Etkinliğe, Akkuyu Nükleer AŞ yetkililerinin de katıldığı belirtildi.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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