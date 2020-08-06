Mersin'de Turkcell Bölgesel 18 Yaş Altı Yarışmaları başladı
Türkiye Atletizm Federasyonunca organize edilen Turkcell Bölgesel 18 Yaş Altı Yarışmaları'na 350 sporcu katıldı.
06.08.2020 21:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:42
Türkiye Atletizm Federasyonunca organize edilen Turkcell Bölgesel 18 Yaş Altı Yarışmaları'na 350 sporcu katıldı.
Nevin Yanıt Atletizm Pisti'ndeki şampiyonada, erkekler ve kadınlar kategorilerinde 22 branştaki olimpik deneme yarışları başladı.
Görevlilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven takarak önlem aldığı organizasyonda, seyircilere de sosyal mesafeye uyulması konusunda anons yapıldı.
350 sporcunun katıldığı etkinlik, 2 gün sürecek.
Sporcular, yarışlar boyunca branşlarında rekor denemesi de yapabilecek.
Kaynak: AA