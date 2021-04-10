Mersin'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlandı
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Mersin'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlandı

Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Mersin'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlandı

Mersin'in Anamur ve Mut ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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Mersin'in Anamur ve Mut ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Anamur'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Aydın Memük, Garnizon Komutanı Albay Sayın Taner Tükel, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile yetkililer katıldı.

Mut

Mut Emniyet Müdürü Zafer Şenoçak da Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaymakam Fatih Erdoğan, asayişin ve güvenliği teminatı polis teşkilatı üyelerini tebrik etti.

Erdoğan, "Hayatın her anlamında, sıkıntıda, dertte vatandaşın yanında olan, vatandaşımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan, kendine verilen her sorumluluğu yerine getiren ve üstün başarılar getiren bu teşkilat ülkemizin, milletimizin göz bebeğidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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