Mersin'de turistik mağara ve obruklarda düzenleme yapılacak Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'in önemli tarihi ve turistik yapılara ev sahipliği yaptığını belirterek, bu kapsamda Cennet-Cehennem ören yeri, Astım Mağarası ve Gilindire Mağarasında iyileştirme çalışmaları yapılacağını söyledi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'in önemli tarihi ve turistik yapılara ev sahipliği yaptığını belirterek, bu kapsamda Cennet-Cehennem ören yeri, Astım Mağarası ve Gilindire Mağarasında iyileştirme çalışmaları yapılacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen 2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı kapsamındaki 'Cennet-Cehennem Ören Yeri II. Etap ve Astım Mağarası Çevre Düzenlemesi' ile 'Gilindire Mağarası' projeleri için imzalar atıldı.

"İlimiz turizm açısında bir açık hava müzesi konumunda"

İmza töreninde konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentin önemli tarihi ve turistik yapılara ev sahipliği yaptığına işaret ederek, Mersin'in turizm açısından bir açık hava müzesi konumunda olduğunu söyledi. Su, "Bunlardan iki tanesiyle ilgili bugün toplandık. Birisi Cennet-Cehennem ören yeri ve yakınlarındaki Astım Mağarası, diğeri de Gilindire Mağarası. Her ikisi de dünya harikası yerler" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ÇKA'nın destekleriyle Cennet-Cehennem obruklarında yenileme çalışmalarının yapıldığını kaydeden Su, "Cehennem obruğunun üzerine yeni bir seyir terası yaptık. Cennet obruğunun üst yapısını da tamamen değiştirdik ve oraları güzelleştirdik. Aşağıya doğru inen merdivenlerden kiliseye kadar hepsini elden geçirdik, temizledik. Oraya 450 merdivenle iniliyor. Yaşlı ve rahatsız olan vatandaşlarımız için zor oluyordu. Onlar için bir de asansör yaptık, gerçekten muhteşem bir hale geldi. Birinci fazı bitirdik, şimdi ikinci etap olarak mağaranın içinden en sonuna kadar oradaki düzenlemelerle ilgili yaptığımız fizibilite raporu projemiz kabul edildi. Şimdi orayı nasıl daha iyi bir hale getirebileceğimizle ilgili fizibilite raporu çalışması başlatıyoruz" diye konuştu.

Gilindire Mağarası projesi hakkında bilgi veren Su, "Proje ile mağaranın girişi ile içerisindeki yürüme yollarını nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl yaparsak turizme daha iyi kazandırabiliriz bu kapsamda bir fizibilite raporunu gerçekleştirmiş olacağız. Kentimiz için bu iki projenin de hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Ali İhsan Su ve ÇKA ile paydaş kurum temsilcileri tarafından 'Cennet Cehennem Ören Yeri II. Etap ve Astım Mağarası Çevre Düzenlemesi' ile 'Gilindire Mağarası"'projeleri için imzalar atıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Vali Su'nun yanı sıra, Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, ÇKA, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Aydıncık Belediye Başkanlığı, Mersin İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile sektör paydaşları katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA