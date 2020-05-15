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Mersin'de turfanda kiraz çıktı, üreticinin yüzü güldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen erkenci kirazın hasadına başladı.

Mersin'de turfanda kiraz çıktı, üreticinin yüzü güldü
15.05.2020 09:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:15

Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen erkenci kirazın hasadına başladı. Kilosu, cinsi ve kalitesine göre 15 ile 20 liradan alıcı bulan kiraz, iç piyasanın yanısıra Irak pazarına ihraç edilerek değerlendirilecek.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Türkiye'de ilk kiraz hasadı yapılan yerlerden birinin Erdemli'ye bağlı Koramşalı Mahallesi olduğunu söyledi.

Şahin, "Rekolte iyi, çiftçiler fiyatlardan memnun. Bu günlerde kiraz 15 ila 20 lira arasında fiyatlarla satılmakta. Kirazlarımız iç piyasada ve Irak pazarında değerlendirilmektedir. Koramşalı'da geçen yıl 300 tonluk bir rekolte vardı. Bu yıl 400-500 ton rekolte beklenmekte" dedi.

Şahin, diğer köylerde yetiştirilen kirazlarla birlikte ilçede toplam 4 bin ila 5 bin ton civarında kiraz hasadı yapılmasının beklendiğini kaydetti.

"Ekonomik açıdan en çok faydalandığımız ürün oldu"

Koramşalı Mahalle Muhtarı Hasan Kurt'ta, kiraz hasadının 15 ila 20 lira gibi iyi bir fiyatla başladığını belirterek,"Kirazlarımız turfanda olduğu için ekonomik açıdan en çok faydalandığımız üründür. Fiyattan da, ürünlerimizden de memnunuz" diye konuştu.

10 dönüm bahçede kiraz üretimi yaptığını dile getiren üretici Nihat Özen ise "Turfanda kirazımız çıktı, hasadımız başladı. Fiyattan memnunuz, iyi bir rekolte bekliyoruz. Eskiden domatese dayalı üretim yapıyorduk, şimdi turfanda kiraz yetiştiriyoruz. Yöremizde geçim kaynağı ürünler içinde ilk sırayı kiraz aldı" şeklinde konuştu.

"Kiraz bağışıklık sistemini güçlü tutar"

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı ziraat mühendisi Aşkın Şahin'de kirazın insan sağlığına faydalarıyla ilgili üreticilere bilgi verdi.

Kirazın bu mevsimde her yerde yetişmeyeceğini ifade eden Şahin, "Kiraz A, C ve K vitamini deposudur. İçindeki etken maddelerden dolayı bağışıklık sistemini güçlü tuttuğu gibi iyi bir kanser önleyicidir. Birçok rahatsızlığa da iyi gelmektedir" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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