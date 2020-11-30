Mersin'de tüfekle vurularak yaralanan köpek tedavi edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tüfekle vurularak yaralanan Paşa isimli köpek, Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tüfekle vurularak yaralanan Paşa isimli köpek, Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Kenzin Mahallesi'nde tüfekle vurulmuş halde bulunan Paşa, hayvanseverler tarafından Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Yapılan operasyonla vücuduna saplanan saçmalar çıkartılan Paşa, yapılan tedavisinin ardından kendisine bakan çocuğa teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt