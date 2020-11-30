Mersin'de tüfekle vurularak yaralanan köpek tedavi edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de tüfekle vurularak yaralanan köpek tedavi edildi

30.11.2020 13:45 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:48
Mersin'de tüfekle vurularak yaralanan köpek tedavi edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tüfekle vurularak yaralanan Paşa isimli köpek, Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tüfekle vurularak yaralanan Paşa isimli köpek, Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Kenzin Mahallesi'nde tüfekle vurulmuş halde bulunan Paşa, hayvanseverler tarafından Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Yapılan operasyonla vücuduna saplanan saçmalar çıkartılan Paşa, yapılan tedavisinin ardından kendisine bakan çocuğa teslim edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

İlgili Haberler

Tüfekle yaralanan köpek, belediye ekiplerince tedavi altına alındı
Tüfekle yaralanan köpek, belediye ekiplerince tedavi altına alındı
Tüfekle vurulan sokak köpeği Paşa, tedaviye alındı
Tüfekle vurulan sokak köpeği Paşa, tedaviye alındı
Son dakika haberleri: Domuz avında kazara ateş alan tüfekle vurularak öldü
Son dakika haberleri: Domuz avında kazara ateş alan tüfekle vurularak öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Beyonce Bülent Ersoy Emel Müftüoğlu Diego Armando Maradona
Spor Falcao Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Oyunlar Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de tüfekle vurularak yaralanan köpek tedavi edildi - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 13:51:02. #1.15#
title