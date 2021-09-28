Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 30 bin 548 lira ceza verildi - Haberler
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Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 30 bin 548 lira ceza verildi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 30 bin 548 lira ceza verildi

Mersin'in Akdeniz ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avlayan 4 kişiye 30 bin 548 lira ceza kesildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avlayan 4 kişiye 30 bin 548 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir tekneden trol ile balık avlandığını belirledi.

Teknedeki 4 balıkçıya 30 bin 548 lira ceza uygulandı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 30 bin 548 lira ceza verildi - Haberler
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