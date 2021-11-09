Mersin'de ruhsatsız balık avlanan gemiye 10 bin 911 lira ceza uygulandı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı belirlenen gemiye, 10 bin 911 lira ceza kesildi.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı belirlenen gemiye, 10 bin 911 lira ceza kesildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmadan balık avlandığı tespit edilen gemiye, 10 bin 911 lira ceza verildi.
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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