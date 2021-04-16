Mersin'de trol ile yasa dışı balık avlayan 3 kişiye 30 bin 548 lira ceza verildi
Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarındaki yasak sahada trol ile balık avlayan 3 balıkçıya 30 bin 548 lira ceza kesildi.
Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarındaki yasak sahada trol ile balık avlayan 3 balıkçıya 30 bin 548 lira ceza kesildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir tekneden trol ile balık avlandığını belirledi.
Teknedeki 3 kişiye 30 bin 548 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci