Mersin'de Triatlon heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de Triatlon heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mersin'de Triatlon heyecanı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği Yenişehir Triatlon koşuları başladı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği Yenişehir Triatlon koşuları başladı.

26 ilden 210 sporcunun katıldığı Yenişehir Triatlonu, pandemi önlemleri çerçevesinde yapılıyor. Sezonun ilk puanlı yarışı olan Yenişehir Triatlonu'nda sporcular genç, elit, paratriatlon (engelli) ve yaş grupları kategorilerinde ter döküyor.

Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı'ndaki alanda genç erkekler, genç kadınlar ve paratriatlon kategorisinde yarışacak olan sporcular 08.00 -08.50 saatleri arasında değişim alanına geldi. Hazırlıklarını tamamlayan gençler ve paratriatlon kategorisindeki sporcular 750 metre yüzdü. Denizden çıkan sporcular bisikletlerini alarak değişim alanına gitti, ardından 20 kilometre bisiklet sürüp ara vermeden 5 kilometre koştu. 4 kategoride yapılacak olan yarışlar bugün öğleden sonra tamamlanacak.

Pandemi dolayısıyla bu yıl seyircisiz yapılan yarışları sporseverler televizyon ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek. - MERSİN

Mersin'de Triatlon heyecanı
Mersin'de Triatlon heyecanı
Mersin'de Triatlon heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de Triatlon heyecanı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:08:45. #1.16#
title