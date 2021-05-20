Mersin'de trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
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Mersin'de trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Mersin'de trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Adana-Mersin seferini yapan yolcu treni, Kanberhüyüğü Mahallesi'de otomatik bariyer sisteminin çalıştığı hemzemin geçitten geçmek isteyen 27 yaşındaki E.Y'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, trenin altında kalan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
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