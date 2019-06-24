Mersin'de tren, minibüse çarptı, yaralılar var (1)

Mersin'de tren, minibüse çarptı, yaralılar var (1)

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, trenin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Mersin'de tren, minibüse çarptı, yaralılar var (1)

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, trenin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine ambulanslar sevk edildi.


- Mersin

Kaynak: DHA
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