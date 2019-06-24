Mersin'de tren, minibüse çarptı 1 ölü, 4 yaralı-4

Mersin'de tren, minibüse çarptı 1 ölü, 4 yaralı-4

Mersin'de tren, minibüse çarptı 1 ölü, 4 yaralı-4(Tür: Yurt)

Mersin'de tren, minibüse çarptı 1 ölü, 4 yaralı-4
(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA
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