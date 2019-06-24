Mersin'de tren, minibüse çarptı: 1 ölü, 4 yaralı (2)
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
- Mersin
Kaynak: DHA
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