Mersin'de tren, minibüse çarptı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

Mersin'de tren, minibüse çarptı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Mersin'de tren, minibüse çarptı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), - 

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Kaynak: DHA
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