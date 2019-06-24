MERSİN'DE TREN, MİNİBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI (YENİDEN)

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yük treninin tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kadın öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Suriyeli 12 tarım işçisini taşıyan 63 LZ 951 plakalı servis minibüsünün ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü, iddiaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçide geldiğinde, trenini görmesine rağmen karşıya geçmek istedi. Bu sırada makinistler Müslüm A. ve Ali A. idaresindeki Ulukışla-Adana seferini yapan 22218 sefer sayılı yük treni minibüse çarptı. Kazanın etkisi ile yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtan dışarı savrulan 1 kadın işçi trenin altında kalarak öldü, 2'si ağır 4 işçi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sağlık ekibi sevk edildi, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren işçinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Makinistler Müslüm A. ve Ali A. ile minibüs sürücüsünü gözaltına alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Öte yandan makinistlerin, minibüsün geçitte stop ettiğini, frenleme yapmalarına karşın duramadıklarını, araçtaki yolcuların da kaçma girişiminde bulunmadıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

'KAZA TBMM GÜNDEMİNDE'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a verdiği soru önergesi ile yaşanan kazayı TBMM gündemine taşıdı.Geçitte bariyer bulunmadığını belirten Başarır'ın önergesinde şu sorular yer aldı: "Koruma bariyerlerinin olmamasının gerekçeleri nelerdir? Yapılacak alt ve üst geçitler bu zamana kadar neden yapılmamıştır? Kazanın meydana geldiği bölgede, alt geçit olmaması nedeniyle insanların yaşamlarının sona ermesi ya da yaralı olmasından dolayı kendinizi sorumlu hissediyor musunuz? Söz konusu alt geçitleri yapmanız için daha kaç kişinin hayatını kaybetmesi gerekmektedir? 2002 yılından bu zamana kadar, Türkiye genelinde hemzemin geçitlerde kaç tren kazası meydana gelmiştir? Bu kazalarda kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir?"

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), -

Kaynak: DHA