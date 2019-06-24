Mersin'de tren, minibüse çarptı 1 ölü, 4 yaralı
Mersin'de tren, minibüse çarptı 1 ölü, 4 yaralı (2)Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Mersin'de tren, minibüse çarptı 1 ölü, 4 yaralı (2)
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
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Haber-Kamera Okan ÇALIŞKANTARSUS (Mersin), (DHA) -
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
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