Mersin'de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen Bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Yenice Mahallesi mezarlık karşısındaki hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA