Mersin'de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin'de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Mersin'de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen Bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Yenice Mahallesi mezarlık karşısındaki hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
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