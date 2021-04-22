Mersin'de traktörün çarptığı bisikletli çocuk öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörün çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörün çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Remzi Aydın (59) yönetimindeki 01 EY 612 plakalı traktör, Yeşil Mahalle 4211 Sokak'ta Abdullah Hacı Hüseyin'in (8) kullandığı bisiklete çarptı.

Yaralanan Hüseyin, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt