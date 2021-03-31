Mersin'de trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti
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Mersin'de trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Yılmaz Dal idaresindeki 44 HB 726 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı'nda 44 ABS 953 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu Yılmaz Dal ile ayrıldığı eşinin soyadını taşıyan oğlu Ali Altun (11) ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Baba ve oğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan diğer otomobilin sürücüsü aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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