Son dakika haberi: Mersin'de trafik kazasına karıştıkları kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı
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Son dakika haberi: Mersin'de trafik kazasına karıştıkları kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Tatil için Irak'ın Erbil kentinden Antalya'ya giden M.M.K, içerisinde ailesinin de bulunduğu otomobille Gözsüzce Mahallesi'nde hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kazanın ardından M.M.K. ile diğer otomobildeki M.F.O, M.B. ve S.O. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada darbedilen M.M.K. ambulansla kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, kavgaya karışan M.F.O, M.B. ve S.O'yu kısa sürede yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.F.O. ve M.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.O. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.M.K. de taburcu edildi.

"Tamamen adli bir olay"

Valilikten olayla ilgili yapılan açıklamada, olayın hasarlı trafik kazasından sonra yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsızdır, tamamen adli bir olaydır. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir. Irak vatandaşı M.M.K. Anamur Devlet Hastanesinde tamamlanan tedavinin ardından taburcu edilmiştir. Büyük bir üzüntü duyduğumuz olayda yaralanan Iraklı şahıs ve ailesi, ilçemizde bizim misafirimizdir."

Son dakika haberi: Mersin'de trafik kazasına karıştıkları kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı
Son dakika haberi: Mersin'de trafik kazasına karıştıkları kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı
Son dakika haberi: Mersin'de trafik kazasına karıştıkları kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı
Son dakika haberi: Mersin'de trafik kazasına karıştıkları kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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