Trafik kazası: 3 yaralı
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Trafik kazası: 3 yaralı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ş.G. idaresindeki 01 ALN 21 plakalı otomobil, Tarsus-Adana D-400 kara yolunda refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada sürücü Ş.G. ile otomobildeki N.G. ve Z.G. yaralandı.

Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan N.G. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazası: 3 yaralı
Trafik kazası: 3 yaralı
Trafik kazası: 3 yaralı
Trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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