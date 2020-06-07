Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
07.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:45
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Zeynep Kireçdağ (34) idaresindeki 15 EE 420 plakalı otomobil, Eskişehir Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki çocukları Hasan (14) ve Yusuf Kireçdağ (12) hafif yaralandı.
Yaralılar ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA