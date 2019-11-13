Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
13.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:22
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
H.İ.Y. yönetimindeki 01 GN 242 plakalı otomobil Takbaş Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki dereye devrildi.
Kazada sürücü H.İ.Y. ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil sağlık ekiplerince yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA