Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı
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Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı
30.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:20

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

C.K'nin kullandığı 68 AAB 400 plakalı tır, TEM otoyolu Eshab-ı Kehf Ziyaret Dağı mevkisinde aynı yönde giden İran uyruklu M.M, idaresindeki 38 B 44010 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada hafif yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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