Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki biri bebek 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki biri bebek 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Müslüm P'nin kullandığı 27 ABV 538 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun, Tarsus mevkisinde kontrolden çıktı.
Refüjü aşarak karşı yöne geçen ve ters dönen araçtaki Rabia P. ile küçük yaştaki Nazlı P, ağır yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.