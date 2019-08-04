Mersin'de trafik kazası: 12 yaralı

MERSİN'de özel halk otobüsünün, işçileri taşıyan servis otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu eski otogar kavşağında meydana geldi. Sanayi bölgesindeki tali yoldan D-400'e çıkmak isteyen 33 H0074 plakalı özel halk otobüsü, bir bakliyat firmasının çalışanlarını taşıyan 33 DUG 49 plakalı servis otobüsüne yandan çarptı. Kazada servisteki 12 işçi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi çağırıldı. Halk otobüsünde yolcu olmaması yaralı sayısının artmasını önlerken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı 3'ü ağır 12 yaralı,çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bir süre trafiğe kapatılan yolda ters yönde seyreden başka bir özel halk otobüsünün sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA