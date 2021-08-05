Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı
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Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ersan Turan yönetimindeki 01 AGS 536 plakalı otomobil, Dadalı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Turan, sağlık personelince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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