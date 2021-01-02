Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı
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Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı

02.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:59
Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde duvara çarpan beton mikserinin şoförü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde duvara çarpan beton mikserinin şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atilla İ. idaresindeki 33 N 4957 plakalı beton mikseri, Çamlıyayla Tarsus kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın duvarına çarptı.

Kazada yaralanan mikser şoförü ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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