Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı
02.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:59
Mersin'in Tarsus ilçesinde duvara çarpan beton mikserinin şoförü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde duvara çarpan beton mikserinin şoförü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atilla İ. idaresindeki 33 N 4957 plakalı beton mikseri, Çamlıyayla Tarsus kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın duvarına çarptı.
Kazada yaralanan mikser şoförü ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan