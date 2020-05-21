Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı
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Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı
21.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:00

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

K.D. idaresindeki 07 ET 680 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi Cetvel Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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