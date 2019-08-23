Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı
Mersin'de, refüjde sulama yapan tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mersin'de, refüjde sulama yapan tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Senar K. idaresindeki 33 V 8916 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun, Tarsus ilçesi istikametinde refüjde sulama yapan Karayollarına ait 47 KS 476 plakalı tankere çarptı.
Kazanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan sağ kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.