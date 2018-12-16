Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 AAU 871 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Çamtepe gişeleri mevkisinde 33 PK 547 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada araçta bulunan Ramazan Tarhan olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 2'si ağır 5 yaralı da ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.