Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Mersin'in Anamur ilçesinde, iş makinesi yüklü kamyonun kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Mersin'in Anamur ilçesinde, iş makinesi yüklü kamyonun kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine giden Yaşar T. (53) idaresindeki 43 YA 793 plakalı iş makinesi yüklü kamyon, D-400 Karayolu'nda Uçarı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı.
Kazada, kamyonda sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Yaşar T'nin cenazesi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sürücünün cenazesi, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.