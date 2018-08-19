Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Mersin'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Mersin'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rahmet Avcı (39) yönetimindeki 21 EL 609 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 EEG 93 plakalı otomobille merkez Yenişehir ilçesi Demokrasi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada Avcı yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan diğer 4 kişi ise yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.