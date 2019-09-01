Mersin'de trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ağır yaralandı.

01.09.2019 17:30
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ağır yaralandı.

Murat Sarı (32) idaresindeki motosiklet, Sağlık Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen pikapla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Sarı, olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Mahmut Çelik (23) de ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelik, tedaviye alındı.

Kaynak: AA
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