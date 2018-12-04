Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayadibi Mahallesi'nde H.Y. idaresindeki 33 E 4384 otomobil, uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü H.Y. ile otomobildeki arkadaşı O.U, yaralandı. Yaralandıklarını 112 Acil Servis ekiplerine bildiren O.U. ve H.Y, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, H.Y. ve O.U'nun yüzleri maskeli 2 şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı, saldırganlardan kaçarken otomobilin uçuruma devrildiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.