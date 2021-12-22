Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü, ona yardıma gidene kadına da başka bir araç çarparak yaralanmasına neden oldu.

ANAMUR, MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü, ona yardıma gidene kadına da başka bir araç çarparak yaralanmasına neden oldu.

Kaza, ilçeye bağlı Çeltikçi Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Ayhan Yılmaz'a çarptı. Sürücü otomobille kaçarken, Yılmaz'ı yerde gören Naciye Abun yardıma koştu ancak ona da başka bir otomobil çarpıp kaçtı. Çevredekilerin kazayı fark etmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Naciye Abun, devlet hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışıp kaçan 2 sürücünün tespit edilip yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna dalan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna dalan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

 Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın dizlerinin üzerine çöküp kaldı

Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın dizlerinin üzerine çöküp kaldı

 Son dakika haberleri: Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title