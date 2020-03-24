Mersin'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı Mersin'in Mut ve Erdemli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ve Erdemli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Mut ilçesinde Meltem A. idaresindeki 35 VHT 97 plakalı otomobil Gedikköy Mahallesi Kırobası mevkisinde Süleyman Yıldız yönetimindeki 33 UF 432 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Yıldız, ilk müdahelenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Erdemli ilçesinde de M.Ö. idaresindeki plakasız motosiklet Merkez Mahallesi'nde Ü.D. yönetimindeki 07 HU 374 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan M.Ö. Erdemli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaynak: AA