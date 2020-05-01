Mersin'de trafik ışıklarında sağlık paketi dağıtılıyor
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Mersin'de trafik ışıklarında sağlık paketi dağıtılıyor

Mersin'de trafik ışıklarında sağlık paketi dağıtılıyor
01.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:45

Mersin'de trafik ışıklarında sağlık paketi dağıtılıyor Mersin'de Büyükşehir Belediyesince korona virüs salgını sürecinde 4 merkez ilçenin işlek noktalarında sokağa çıkmak zorunda olan yolculara sağlık paketi dağıtılıyor.

Mersin'de trafik ışıklarında sağlık paketi dağıtılıyor

MERSİN - Mersin'de Büyükşehir Belediyesince korona virüs salgını sürecinde 4 merkez ilçenin işlek noktalarında sokağa çıkmak zorunda olan yolculara sağlık paketi dağıtılıyor.

Belediye bünyesinde hazırlanan sağlık paketleri, sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı hafta içi kent trafiğinin yoğun olduğu noktalarda araçlardaki yolculara dağıtılıyor. Sağlık paketleri ile vatandaşlara hijyen desteği verilirken, sağlıkları için evde kalmaları konusuna da bir kez daha dikkat çekiliyor. Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar'dan oluşan 4 merkez ilçenin işlek caddelerindeki ışıklarda bekleyen personeller, sabah işe gidiş saatlerinde araçlardaki yolculara içerisinde dezenfektan, sabun ve bilgilendirme broşürünün olduğu sağlık paketlerini ulaştırıyor.

İşlek noktalarda gün gün dönüşümlü olarak paketler dağıtılıyor

Kentin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına araçlarla ulaşım sağlayan vatandaşlar, trafiğin yoğunlaştığı noktalarda Büyükşehir Belediyesi ekiplerine denk geliyor. Ekipler, gün gün dönüşümlü olarak Marina, Forum, Demokrasi, Anıt, Egemenlik, Yenişehir Kampüsü ve İstasyon gibi kavşaklarda sağlık paketlerini dağıtıyor. Vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Mersin'de trafik ışıklarında sağlık paketi dağıtılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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