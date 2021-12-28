Mersin'de trafik ekipleri yolcu otobüslerinde denetim yaptı

MERSİN (AA) - Mersin'de trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetim yaptı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında yolcu otobüsleri denetlendi.

Denetimlerde otobüslerin kış lastikleri ve diğer teknik durumları kontrol edildi, sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarılar da bulunuldu.

Yolculuk yapanlara da bilgilendirici broşür dağıtan ekiplerin, denetimleri sıklıkla sürdüreceği öğrenildi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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