Mersin'de trafik eğitimi ve denetimi yapıldı
AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'in Silifke ilçesinde trafik eğitimi ve denetimi gerçekleştirildi.
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde trafik eğitimi ve denetimi gerçekleştirildi.
Trafik Denetleme Büro Amirliğince 420 öğretmene trafik güvenliği ve farkındalığı için eğitim semineri düzenlendi.
Öğrencilere de trafik eğitim parkında trafik kuralları anlatıldı.
Eğitimlerin ardından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri