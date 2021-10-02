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Mersin'de trafik eğitimi ve denetimi yapıldı

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de trafik eğitimi ve denetimi yapıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde trafik eğitimi ve denetimi gerçekleştirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde trafik eğitimi ve denetimi gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Büro Amirliğince 420 öğretmene trafik güvenliği ve farkındalığı için eğitim semineri düzenlendi.

Öğrencilere de trafik eğitim parkında trafik kuralları anlatıldı.

Eğitimlerin ardından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de trafik eğitimi ve denetimi yapıldı - Haberler
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