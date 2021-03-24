Mersin'de "Trafik Çalıştayı" düzenlendi
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Mersin'de "Trafik Çalıştayı" düzenlendi

24.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:07
Mersin'de 'Trafik Çalıştayı' düzenlendi

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca "Trafik Çalıştayı" düzenlendi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca "Trafik Çalıştayı" düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Konferans Salonu'nda ilgili kurumların katılımıyla düzenlenen çalıştayda trafik görev etkinliği, trafik kazalarının nedenleri ve kazaları önlemek için alınacak tedbirler görüşüldü.

Çalıştay, paydaşların görüş ve önerilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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