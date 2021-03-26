Mersin'de Torosların eteklerinden toplanan kuzugöbeği mantarı vatandaşlara gelir sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Mersin'de Torosların eteklerinden toplanan kuzugöbeği mantarı vatandaşlara gelir sağlıyor

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de Torosların eteklerinden toplanan kuzugöbeği mantarı vatandaşlara gelir sağlıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşlar, çam ormanlarından toplayıp kilogramını 150 liradan sattıkları kuzugöbeği mantarıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşlar, çam ormanlarından toplayıp kilogramını 150 liradan sattıkları kuzugöbeği mantarıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Sabahın erken saatlerinde Torosların eteğinde bulunan çam ormanlarına giren vatandaşlar, buradan topladıkları kuzugöbeği mantarının kilogramını 150 liradan satıyorlar.

Mantar toplayanlardan Ömer Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre evden çıkamadığını söyledi.

Tedbirlerin gevşetilmesiyle kendisini doğaya bıraktığını dile getiren Vural, temiz hava alıp, mantar topladığını belirtti.

Mantara talep olduğunu ve kilosunu 150 liradan sattığını aktaran Vural, aile ekonomisine katkı sunduğunu kaydetti.

Beytullah Şen de yağışlar nedeniyle mantarın bu yıl az olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Erol Bulut Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de Torosların eteklerinden toplanan kuzugöbeği mantarı vatandaşlara gelir sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 14:16:30. #1.14#
title