Mersin'de Torosların eteklerinden toplanan kuzugöbeği mantarı vatandaşlara gelir sağlıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşlar, çam ormanlarından toplayıp kilogramını 150 liradan sattıkları kuzugöbeği mantarıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşlar, çam ormanlarından toplayıp kilogramını 150 liradan sattıkları kuzugöbeği mantarıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Sabahın erken saatlerinde Torosların eteğinde bulunan çam ormanlarına giren vatandaşlar, buradan topladıkları kuzugöbeği mantarının kilogramını 150 liradan satıyorlar.

Mantar toplayanlardan Ömer Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre evden çıkamadığını söyledi.

Tedbirlerin gevşetilmesiyle kendisini doğaya bıraktığını dile getiren Vural, temiz hava alıp, mantar topladığını belirtti.

Mantara talep olduğunu ve kilosunu 150 liradan sattığını aktaran Vural, aile ekonomisine katkı sunduğunu kaydetti.

Beytullah Şen de yağışlar nedeniyle mantarın bu yıl az olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya